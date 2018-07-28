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28 Temmuz 2018 05:22

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

28 Temmuz 2018 05:22

Bacağından yaralandığı öğrenilen yaralı kayıplara karışırken polis şimdi hem yaralıyı hemde onu da vuran şahsı arıyor.


Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşil Kaynak Mahallesi’nde meydana geldi.


Görgü tanıklarının iddiasına göre, biri bayan 2 kişiyi silahla kovalayan bir kişinin silahla ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Olay da bacağından yaralandığı öğrenilen şahsın beraberindeki kadın ile bir eve sığındığı ve sonrasında buradan da kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis, yaralı şahsın gidebileceği tüm hastaneleri mercek altına alırken olayı gerçekleştiren zanlının da kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.


Olayın gerçekleştiği sokak ve yaralı şahsın sığındı evin bahçesinde yapılan incelemelerde kan izlerine rastlanılırken çevrede çok sayıda boş kovan bulundu.


Olaya karışan 3 şüphelinin de kayıplara karıştığı olayla ilgili polis ekiplerinin başlatmış olduğu çalışma sürüyor.




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