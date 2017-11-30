Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Büyük Hüseyin Bey Mahallesi’nde bulunan katlı otopark önünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silahla ateş açılması sonucu Y.H. (26) ve A.A. (34) yaralanırken, zanlılar olay yerinden araçla kaçtı.

Polis ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği olayda durumları iyi olan 2 yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde boş kovanlar bulunurken, polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.