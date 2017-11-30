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30 Kasım 2017 22:29

Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da iki grup arasında yaşanan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

30 Kasım 2017 22:29


Edinilen bilgiye göre, Büyük Hüseyin Bey Mahallesi’nde bulunan katlı otopark önünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silahla ateş açılması sonucu Y.H. (26) ve A.A. (34) yaralanırken, zanlılar olay yerinden araçla kaçtı.


Polis ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği olayda durumları iyi olan 2 yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Olay yerinde boş kovanlar bulunurken, polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.




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