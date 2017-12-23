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23 Aralık 2017 08:30

Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde (MAŞTİ) yaşanan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

23 Aralık 2017 08:30


Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında MAŞTİ’de kavga çıktı. Tabancanın kullanıldığı kavgada, Erol İ. ile Sefa E. yaralandı. Olayın hemen ardından şüpheliler kaçmaya çalışırken, Bünyamin G. gözaltına alındı. Bu esnada diğer şüpheli Tuna Ş. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.


Olay sonrası çok sayıda polis ekibi MAŞTİ’ye yönlendirilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Erol İ.nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi çekirdeği bulunurken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.




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