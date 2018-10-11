İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Abdullah Gül Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Gül Parkı içerisinde N.D. (34) ile E.G. (33) arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü yaşanan silahlı kavgada şahısların karşılıklı olarak bir birlerine pompalı tüfekle ateş açması sonucunda her iki şahısta bacaklarına isabet eden saçmalar neticesinde yaralandı.Yaralı şahıslar ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.