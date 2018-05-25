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25 Mayıs 2018 17:35

Malatya’da silahlı kavga: 3 yaralı

Malatya’da İki grup arasında çıkan kavgada karşılıklı silahların ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya’da silahlı kavga: 3 yaralı

25 Mayıs 2018 17:35


Edinilen bilgiye göre, Hidayet Mahallesinde yaşanan olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki gurup arasında kavga çıktı. Sokaklar arasında karşılıklı kovalamacanın yaşandığı kavgada kardeş olan Yunus ve Ahmet B. ile Mehmet Y. (35) yaralandı. Mahalle arasında karşılıklı çatışmanın yaşandığı kavga sırasında vatandaşlar büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Hidayet Mahallesi Taştepe Caddesinde yaralanan 2 kardeş Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralı Mehmet Y. ise Hidayet Mahallesi Keskin sokak üzerinde uzun süre ambulans bekledi. Ağır yaralanan şahıs daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken olay yerinde çok sayıda boş kovan ve kartuş bulundu. Olayda kullanılan 1 adet tabanca, mahalle arasında bir apartmanın bahçesinde bulunurken mahalle de bulunan bazı ev ve arabalara da mermi isabet etti.


Polis olaydan sonra kaçan bazı şüphelilerin de yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.




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