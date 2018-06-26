Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 09:29

Malatya’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Malatya’da meydana gelen silahlı ve bıçaklı iki kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Malatya’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

26 Haziran 2018 09:29


İlk olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş hanında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla havaya ateş açılırken, Fatih E. (30) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Fatih E. ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


İkinci olay ise Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K.S. tartıştığı eniştesi M.K.’yı (39) bıçakla yaraladı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


M.K.’yı bıçakla yaralayan N.K.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç