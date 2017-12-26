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26 Aralık 2017 14:39

Malatya’da şoförler için konforlu evler yapılıyor

Malatya’da ticari taksi ve minibüsler için sürücüler için daha konforlu evler inşa ediliyor.

Malatya’da şoförler için konforlu evler yapılıyor

26 Aralık 2017 14:39


Malatya merkezde faaliyet gösteren T plaka taksiler ve M plaka minibüs şoförlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesinin yanı sıra kent estetiğine katkı sunmak amacıyla, taksi duraklarına ‘Taksi Evi’ minibüs duraklarına da ‘Minibüs Evi’ yapılıyor


Şoför esnaflarının sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra rahat bir ortamda hizmet verebilecekleri ‘Taksi Evi’nin yapımına başlandı. Bugüne kadar 10 adet taksi durağına ‘Taksi Evi’ yapılırken, uygun yerlere Taksi Evi yapımının devam edeceği belirtildi.


Kabin şeklinde yapılan Minibüs Evi’nin ilki ise Koyunoğlu minibüs hattının son durağına yapıldı. Kabin yerleştirme işlemlerinin devam ettiği minibüs evleri, 7 minibüs hattına daha yapılacak.




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