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06 Haziran 2018 18:30

Malatya’da Sulama Birlik başkanları görevden alındı

Malatya’daki 10 sulama birliğinde başkanlar görevlerini Orman ve Su İşleri Bakanlığınca görevlendirilen yöneticilere bıraktı.

Malatya’da Sulama Birlik başkanları görevden alındı

06 Haziran 2018 18:30


Malatya’da faaliyet sürdüren sulama birliği başkanlarının yerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair 7139 Sayılı Kanun gereği atama yapıldı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Malatya’da faaliyet gösteren 10 Sulama Birliğinin başkanları görevden alınarak yerlerine uzman DSİ personelleri atandı. DSİ 92. Malatya Şube Müdürü Arif Tüfekçi, sosyal medya hesabından yapılan değişiklikleri devir teslim olarak değerlendirerek yeni atamaları duyurdu.


Bakanlık onayı ile Malatya’da yapılan atamalar ise şöyle:


"Yazıhan, Derme ve Battalgazi Sulama Birlikleri Başkanlığına Malatya DSİ 92.Şube Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Faik Şireci, Darende Gökpınar Sulama Birliği Başkanlığına Elektrik Elektronik Mühendisi Harun Kaygusuz, Akçadağ Suçatı, Sultansuyu Sağ Sahil ve Sultansuyu Sol Sahil Sulama Birliği Başkanlıklarına Ziraat Mühendisi Şerif Bozbey, Polat, Doğanşehir ve Akçadağ Sulama Birliği Başkanlıklarına ise Ziraat Mühendisi Özkan Yalçın."




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