Malatya'da taş ocağı tepkisi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Örnek Mahallesinde taş ocaklarına karşı çıkan vatandaşlar, ocağın kurulması halinde köylerinde tarım yapamayacaklarını söylediler.

Çevre Şehircilik Bakanlığı, Malatya Valiliği ve kurulması planlanan taş ocağı firmasının yetkililerin katıldığı bilgilendirme toplantısında vatandaşlar, duruma tepki göstererek toplantıyı protesto edip salonunu terk ettiler.

Yaşanan olay sonrasında Oluklu, Işıklı, Kırlangıç Mahalle muhtarları ile Cumhuriyet Örnek Mahalle sakinleri, Çağdaş Gazeteciler Derneğinde basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdiler.

Burada konuşan Oluklu Mahalle Muhtarı Ali Şen, mahallelerinde yapılması planlanan taş ocaklarına karşı çıktıklarını belirterek, “O bölgede ve o arazilerde kayısı bahçelerimiz var. Ayrıca devlet destekli olan badem ağaçları, tavuk çiftlikleri, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz var. Eğer bu ocaklar kurulursa, sulaklarımızın yolları kapanacak. Bölgede organik bahçeler var. Mahallemize 2 tane taş ocağı uzak olmasına rağmen tozundan, toprağından mahalle halkı rahatsız durumda. Bizler mahallemizde taş ocağı istemiyoruz. Mevcut ocaklarından kaldırmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Işıklı Mahalle Muhtarı Hüseyin Balcı ise, Oluklu Mahallesi ve kendilerine yakın hali hazırda iki taş ocağının olduğunu belirterek “Doğayı tahrip etmiş durumdalar. Üzüm bağlarımız var, tarım alanları ve çiftlikler var. Taş ocaklarının kurulmasına kesinlikle karşıyız” dedi.

Kırlangıç Mahalle Muhtarı Turgaz Çelik'de “Zaten mahallelerde taş ocakları yeteri kadar vardır. Taş ocaklarından atılan dinamitler yer altı tabakasını oynatmıştır. Mevcut olan kuyu suları da yok oldu. Tarım arazilerin içerisinde taş ocakları çalışmaktadır. Biz yeni bir taş ocağının açılmasına karşıyız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Örnek Mahallesi sakinleri adına konuşan Medet Kılıç ise, sulama suyu gelmeyince bir çok vatandaşın kayısı ağaçlarını kerttiğini ifade ederek, "Ağaçlarımı kurutmamak adına şahsen ben bankadan 42 bin TL kredi çektim, sondaj vurdum. Bir buçuk, iki litreye yakın suyum var. Ancak bahçeme yakın alanda taş ocağı kurulması planlıyor. Bahçeme yakın yerde bir dinamit patlatması suyumu, bahçemi öldürecek. Ben arazime bugüne kadar 1 milyon lira masraf ettim. Yaptığım emeklerim, param tamamen heder olacaktır. Cumhuriyet Örnek Mahallesi sakini olarak bu taş ocaklarının buraya konulmasını kesinlikle istemiyoruz. Yerleşim merkezinden uzakta bir yere kurulsa buna kimsenin sesi çıkmaz" diye konuştu.