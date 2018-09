Malatya'da taziye çadırlarında ücretsiz çay hizmeti

Malatya Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarla da vatandaşların takdirini kazanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sosyal Belediyecilikte önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın doğumdan ölüme kadar her anında yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Hoş Geldin Bebek' projesiyle her doğan çocuğumuza gözün aydın hediyesi, evlenen çiftlerimize bir ömür anısına her zaman yanlarında olduğumuzu hatırlatmak için vatandaşlarımızın mutlu günlerinde yanlarında oluyoruz. En acılı günlerinde de vatandaşlarımızı yalnız bırakmayarak her zaman yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı geçtiğimiz günlerde "Sağ elin verdiğinden sol elin haberdar olmadığı bir hayır kapısı" adı altında başlattığı ‘Gönül Ekmek' projesi ve PTT önünde her Cuma binlerce kişiye şerbet ikramından sonra Cenaze hizmetlerinde de vatandaşlarımızın gönlüne dokunmaya devam ediyor.

Cenazelere taziye çadırı sandalye teminin yanında çay, şeker ve bardak temini yaparak, sizin misafiriniz bizim misafirimiz diyerek, acılı günlerinde taziye sahiplerinin misafirlerini sıkıntı çekmeden uygun ortam ve şartlarda ağırlamaları için ihtiyaçlarını karşılıyor.

Cenaze nakilleri artık ücretsiz

Büyükşehir Belediyi Meclisinin aldığı kararla il içi ve iller arası cenaze nakil hizmetlerini ücretsiz sunmaya başlayan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü son 2 ayda 175'i il dışı, 110'u ilçelere olmak üzere 285 cenaze nakil hizmetini gerçekleştirdi.

“Çay ve su Büyüksehir Belediyemizin ikramı”

Şehir Mezarlığında hizmet veren kafeteryanın tahliye edilmesi ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce vatandaşa ücretsiz çay ve su ikramı yapıyor. Bununla birlikte her Cuma saat 11-00 ile 14:00 arasında Şehir Mezarlığı Camii çevresinde şerbet ikramının da yapılacağı öğrenildi.

Taziye çadırlarında da çaylar Büyüksehir Belediyesinden

Yapmış olduğu hizmetlerde vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların acılı günlerinde de yanlarında olmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi cenaze sahiplerinin taziyelerini daha nezih bir ortamda kabul edebilmesi icin her türlü imkanı seferber ediyor. Bu kapsamda Taziye çadırlarıyla birlikte sandalye, masa, çay makinası, kışın soba gönderen Malatya Büyükşehir Belediyesi artık çay, şeker ve bardaktan oluşan koli yardımında da bulunuyor.