Malatya’da tombala operasyonu

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak’ta bir iş yerinde yasa dışı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Bahse konu iş yerine yapılan baskında içeride yasa dışı olarak tombala oynandığı tespit edilirken, tombala makinesi, 4 adet televizyon, pinpon topları, oyun kartları ve oyun pullarına el konuldu. 35 şahsa kabahatler kanunundan toplam 9 bin 60 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, polisin yaptığı şok uygulamalarda 3 silah ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekiplerince vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için vatandaşlar ve araçlar üzerinde şok uygulamalar yaptı. Yapılan bu uygulamalarda 3 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile ele geçirildi. Olayla ilgili F.A., A.Y. ve H.T. gözaltına alındı.

Ayrıca 132 GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada silahlı yağmadan 18 yıl 5 ay hapis cezası olan M.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi.