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30 Ağustos 2018 23:01

Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

30 Ağustos 2018 23:01


Edinilen bilgiye göre, Vali Konağı Caddesi eski Askerlik Şubesi önünde yaşanan kazada iddiaya göre bir yolcu minibüsünü sollayama çalışan ticari taksi karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada minibüs ve ticari takside yaralanan olmazken otomobilde bulunan sürücü M.A.G. (27) ve yanındaki arkadaşı M.E.Ö. (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirilirken, araçta sıkışan sürücü itfaiyenin yardımı ile otomobilden çıkartıldı. Her iki yaralı da ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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