Malatya’da trafik kazası: 6 yaralı

Malatya’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çöşnük Kavşağında Mehmet Ç. yönetimindeki 44 T 1231 plakalı ticari taksi ile sürücü ismi öğrenilemeyen 34 PU 8471 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirirken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi.

Ticari taksi içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken Ali Ş. (21), Mehmet G. (71) ve Remziye G. (54) 112 ambulansları ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ticari taksi sürücüsü Mehmet Ç. ve araçta müşteri olarak bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaza sonrası araçlarda yangın çıkmaması adına itfaiye ekipleri önlem alırken hurdaya dönen araçlar olay yerine gelen çekiciler ile bölgeden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.