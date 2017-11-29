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29 Kasım 2017 15:34

Malatya’da uyuşturucu ile mücadele

Malatya’da narkotik ekipleri, uyuşturucu madde etkisi olan 591 adet hap ele geçirdi.

Malatya’da uyuşturucu ile mücadele

29 Kasım 2017 15:34


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbari bilgi doğrultusunda yapılan çalışmada 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında 31 adet kullanımı kontrole tabi uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi yapabilen ilaç ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler söz konusu hapları sattığı tespit edilen bir iş yerine de operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda da 560 adet hap ele geçirdi.


Satışı sadece reçeteye tabi olan ilaçların kimler tarafından ve hangi eczanelerden temin edildiğine yönelik ise tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.




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