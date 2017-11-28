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28 Kasım 2017 11:22

Malatya’da uyuşturucu operasyonu

Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 10 kilo 230 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Malatya’da uyuşturucu operasyonu

28 Kasım 2017 11:22


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir giriş ve çıkışlarında yapılan yol uygulaması esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan detaylı aramalarda çeşitli bölmelere saklanmış vaziyette toplam 10 kilo 230 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu maddenin İstanbul’dan Malatya’ya getirildiği tespit edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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