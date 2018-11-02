Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 214 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Arapgir ilçesinde uyuşturucu madde satışına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 31 Ekim günü operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 ayrı yere baskın düzenlendi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 kilogram 214 gr esrar maddesi, 106 adet 9mm tabanca fişeği, 9 adet 7.65mm tabanca fişeği, 1 adet 9mm tabanca şarjörü, 1 adet 7.65mm tabanca şarjörü, 4 adet cep telefonu ve 4 adet sim kart ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüphelinin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.