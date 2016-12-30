Malatya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Malatya’da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Sokak satıcılarına yönelik gerçekleşen son operasyonda 12 şüpheli yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda kentin değişik bölgelerinde 21 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı. Yaklaşık 2 ay süren soruşturmada bugün son operasyon için düğmeye basıldı ve narkotik ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik sürdürülen çalışmaların sonunda ise şuana kadar toplam bin 101 adet Ecstasy hap, 15 adet Captagon hap, 5,85 gram kokain, 55 kilo 29 gram uyuşturucu esrar maddesi ve 1,5 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Toplam 35 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken gözaltına alınan şüpheliler ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.