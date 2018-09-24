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Malatya'da yangında maddi hasar oluştu

Malatya’da bir mahrukatçı da çıkan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da bir mahrukatçı da çıkan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yer alan Mahrukatçılar sitesinde bulunan bir işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede satılmak üzere bekletilen tahtalara sıçramasıyla yangın büyüdü.


Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler diğer işyerlerindeki odunlara sıçramadan kontrol altına alındı. Köpüksü suyla yapılan müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken olayda maddi hasar meydana geldi.

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