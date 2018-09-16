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Malatya'da yaz spor okulları sona erdi

Malatya’da basketbol antrenörleri Erol Akdeniz ile Bayram Acar nezaretinde devam eden Malatya Dev Adam Basketbol Okulu, yaz okulu çalışmalarını tamamladı.

Malatya'da basketbol antrenörleri Erol Akdeniz ile Bayram Acar nezaretinde devam eden Malatya Dev Adam Basketbol Okulu, yaz okulu çalışmalarını tamamladı.


Malatya Dev Adam Basketbol Okulu, yaz dönemi çalışmalarını tamamladı. Uygulamalı ve pratik eğitimlerin verildiği yaz okulu çalışmalarının ardından öğrencilere belgeleri takdim edildi. Basketbol Antrenörü Bayram Acar, “Malatya Dev Adam Basketbol Yaz Okulu olarak yaz dönemi çalışmalarımız tamamladık. Öğrencilerimize başarı belgelerini takdim ettik. Çalışmalarımız oldukça verimli geçti. Okulların açılmasıyla birlikte Basketbol antrenmanlarımız ara vermeksizin Cumartesi ve Pazar günleri devam edecek” dedi.

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