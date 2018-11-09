Malatya'da yerel seçimlere doğru

Önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan yerel yönetimler seçimleri öncesinde AK Parti'de aday adaylığı başvuruları devam ediyor.

Bu kapsamda Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde (MASKİ) proje uzmanı olarak görev yapan Tansel Çakır, belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Pütürge ilçe binasında başvuru dosyasını sunan Tansel Çakır, Pütürge'ye daha güzel ve kalıcı eserler bırakmak adına yola çıktıklarını belirterek, “Doğup büyüdüğüm, kadim değerleriyle yoğrulduğum ve baba ocağımız Pütürge'ye Adalet ve Kalkınma Partisinden Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurumu gerçekleştiriyorum. Bilgimiz, tecrübemiz ve birikimimiz doğrultusunda karanlığa doğru giden ilçemize ışık tutmak, atalarımızın emanetine ‘Şehrül-Emin' olmak niyeti ile çıkmış olduğum bu yolda, tüm arkadaş, eş, dost ve akrabalarımızın, kalben dualarını ve gönülden desteklerini bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

Pütürge ilçesine ayakları sağlam basan projeler ile geldiklerini belirten Çakır, “Projelerimiz halk odaklı, halkın ekonomik kalkınmasını baz alan projelerdir. Sosyal ve eğitim alanında projelerimiz çok, ama ağırlık olarak biz halkımızın ekonomik kalkınmasını baz aldık. Pütürge'de tüm kardeşlerimiz mutlu, huzurlu ve refah bir hayat sürecektir. Zengini ile fakiri ile bu Pütürge hepimizindir. Projelerimizi ilk önce halka sunacağız. Halkın onay vermediği hiçbir projeye asla imza atmayacağız. Ekibimiz ile birlikte gece gündüz demeden Pütürge ilçemiz için ne yapabiliriz bu konuda kafa yoruyoruz. Başarı hepimizin başarısı olacaktır. Bu yolda kaybeden asla olmayacaktır” diye konuştu.