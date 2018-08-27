Malatya’da yeşil alanlar arttırılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İHA’ya yaptığı ziyarette kentteki yeşil alanların arttırılması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladıkları acil eylem planı çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Polat, projeler arasında yeşil alan ve parkların ön plana çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan Millet Bahçeleri ile ilgili Malatya’da İnönü Stadyumunun millet bahçesi yapılacağını belirten Polat, “Millet bahçesi Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimleri dolayısı ile tüm Türkiye’ye vaat ettiği bir proje. Biz bu süreçte TOKİ’yle aramızda bir protokol imzaladık, daha sonraki süreçlerde çevre ve şehircilik Bakanlığımızla birlikte burayı milletimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

Parklar ve yeşil alanların bir şehrin gelişmişliğini gösteren önemli alanlar olduğunu ifade eden Polat, “Malatya’mız da yeşil alanların, kişi başına düşen metre kare birimini arttırmak için yoğun bir mücadele veriyoruz. Malatya’nın Doğu’sunda Beydağı Tabiat Parkı ve Turgut Özal Tabiat parkımız, Batısında da Beylerderesi Parkımız var. Yine burada Beylerderesi’nin ilerisi sürecindeki alanların tabiat parkı olması ile çalışmaları devam ettiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Turgut Özal Tabiat Parkında kademeli olarak çalışmaların devam ettiğini ifade eden Polat, “Aslın da Orduzu göletimizin bir tarafı Mişmiş Park, bir tarafı Orduzu Pınarbaşıydı. Yine Orduzu tarafındaki ormanlık alanlar ile ilgili önemli bir kararımız var. Milli Park ile ilgili bölgemiz var. Orduzu Pınarbaşı bölgemiz toplamda 3 milyon metre karelik bir alan. Buranın yaklaşık yarısını Malatyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş durumundayız. Biz acil eylem programı çerçevesinde ise Mişmiş Park ve Turgut Özal Tabiat Parkının birleştirilmesi ile ilgi çalışmayı yapıyoruz. Kuzey tarafında alttan barajın köprüsü ile birlikte birleştirme alanı aynı zamanda çevre yolu tarafından üsten Mişmiş park ile Turgut Özal Tabiat Parkımızın birleştirilmesi ile ilgili proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Burada yol açarak iç tarafı birbirine bağlamış olacağız” diye konuştu.

Başkan Polat, Turgut Özal Tabiat parkı içerisinde yapımı süren Hayvanat Bahçesi’nin de çok kısa sürede açılışının yapılacağını dile getirerek “Bir yandan hayvanat bahçesi, bir yandan parkımız ile hemşehrilerimize hizmet vereceğiz” dedi.

Beydağı Tabiat Parkında da çalışmaların devam ettiğini belirten Polat, “Bu alan ile ilgili proje çalışmaları devam ediyor ama, il etapta 100 dönümlük alanda çok yoğun bir çalışmamız devam ediyor. Burayı yıl sonu tamamlayıp Malatyalı hemşehrilerimizin hizmetine açmış olacağız. Yine acil eylem planı çerçevesinde söz vermiş olduğumuz etabın Malatya hemşehrilerimize teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Malatyaspor ortak değerimiz”

Spor Toto Süper Lig’de ilk 3 haftada başarılı bir grafik çizen Evkur Yeni Malatyaspor’un başarını da yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Polat, “Malatyaspor bizim ortak değerimiz, Malatyalıların ortak değeri. Gerçekten Malatyaspor Süper Lig’e çıktıktan sonra hepimiz kenetlendik. Gerek büyükşehir belediyemiz gerek Sayın Bakanımız, Genel Başkan yardımcımız, gerek vekillerimiz, gerek AK Parti teşkilatımız, MHP teşkilatımız bütün Malatya Yeni Malatyaspor’umuzun etrafında kenetlenmiş durumda. Bu yıl 3 puan sonucu 7 puan elde ettik, iyi bir başarı. Ben teknik kadromuzu kutluyorum, aynı zamanda sporcularımızı tebrik diyorum. İnşallah başarılarımız devam edecek” diye konuştu.

“İHA’yı kutluyorum”

Başkan Polat, İhlas haber Ajansı’nın Türkiye’nin önemli haber ajanslarından biri olduğunu belirterek “Milletin haber alma özgürlüğünü anında millete ulaştırmasını sağlıyor. İHA Malatya ve Türkiye için önemli bir ajans. Ben sizleri kutluyorum çünkü her yerde varsınız” şeklinde konuştu.