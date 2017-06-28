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28 Haziran 2017 17:31

Malatya’daki 76 sanıklı FETÖ/PDY davası sürüyor

Malatya’da FETÖ/PDY davasında tanıkların dinlenilmesine öğleden sonraki celsede de devam edildi.

Malatya’daki 76 sanıklı FETÖ/PDY davası sürüyor

28 Haziran 2017 17:31


Yakınca Spor Salonundaki Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada darbe kalkışmasının yaşandığı gün 2.Ordu Komutanlığı Karargahında görevli askerlerin tanık olarak dinlenilmesine devam edildi.


15 Temmuz’da 2. Ordu Karargahında görevli astsubaylardan Hakan İşdar, o gün karargahta Mesaj Kontrol Nöbetçi Astsubay olarak görev yaptığını belirterek, “Albay Erkan Varol bana saat 20.00’den itibaren önemli bir evrak geleceğini söyledi. Bunu 3-4 defa sordu. Sıkıyönetim emirleri geldiğinde bende Harekat Merkezi’ni arayarak, önemli evrakın geldiğini söyledim. Avni Angun 21.00’den sonra, 21.00 ile 22.00 arasında, ilk gelen mesajdan sonra, askeri hattan arayarak, ’Benden habersiz hiçbir yere emir çekilmeyecek’ dedi" ifadelerine yer verdi.


Bir diğer tanık Tuğgenerali Zeki Karataş’ın emir Astsubayı Furkan Yağdıran ise ifadesinde Zeki Karataş’ın kendisine hava harekatı olacağını söyleyerek mesaide kaldığını belirterek, "Karargahta iken Zeki Karataş ve Mustafa Serdar Sevgili makam araçlarını hazırlatarak çıkıp yaptılar. Nizamiyeden çıkış yaparken Zeki Karataş, Yüzbaşı Kemal Keskin’e ‘Bir problem var mı’ diye sordu. O da ‘yok’ dedi. Buradan Kara havacılık Alay Komutanlığına, ardından ise Ordu Komutanının konutuna geçildi. Ordu Komutanı Adem Huduti, ‘O çocuklar baya kalabalık gelmişsiniz’ dedi. Albay Bahadır Erdemli, ordu komutanına evrakları gösterdi. Buradan ordu karargahına geçildi. Zeki Karataş karargah bahçesinde telefonla konuşurken, Albay Bahadır Erdemli’ye ‘Bahadır artık icraata geç, Serdar bir şey yapamayacak’ diye konuştu.


Duruşmada diğer tanıkların da dinlenmesi ile mahkeme duruşmayı yarına erteledi. Bugünkü duruşmanın öğleden sonraki celsesini AK Parti’den bir heyet de takip etti.




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