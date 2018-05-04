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04 Mayıs 2018 10:27

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davasında karar günü

Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen FETÖ/PDY ana davasında 76 sanığın yargılandığı davada mahkeme bugün kararları açıklayacak.

Malatya’daki FETÖ/PDY ana davasında karar günü

04 Mayıs 2018 10:27


15 Temmuz darbe girişiminde Malatya’da 2.Ordu Komutanlığı ve 7.Ana Jet Üs komutanlığında yaşanılan olaylara ilişkin görülen davada bugün mahkeme sanıklar hakkında karar verecek. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Yakınca Spor Salonunda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 14 aydır süren yargılama sonucunda aralarında dönemin 2.Ordu Komutanı olan Adem Huduti’nin de yer aldığı 76 sanık hakkında karar verilecek.


Karar duruşmasına Malatya E Tipi Cezaevinde bulunan 10 tutuklu sanık geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirilirken diğer illerde bulunan sanıklar ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.


Sanık ve müdahil avukatlarında yerini alması ile başlayan karar duruşmasında sanıkların son sözlerinin ardından kararların açıklanması bekleniyor.




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