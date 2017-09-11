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11 Eylül 2017 10:13

Malatya’daki FETÖ/PDY davasında 5. duruşma

Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen 76 sanıklı davada 5’inci celse başladı.

Malatya’daki FETÖ/PDY davasında 5. duruşma

11 Eylül 2017 10:13

Sanıkların salona girişleri sırasında bir vatandaş ip fırlattı.


Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonunda görülmeye başlanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 5.’inci duruşma başladı. Malatya E Tipi Cezaevinde bulunan 12 tutuklu sanık geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonuna getirilirken davanın 1 numaralı sanığı olan dönemin 2. Ordu eski komutanı Adem Huduti ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri SEGBİS ile duruşmaya dahil oldu.


Tutuklu sanıkların duruşma salonuna götürülmesi esnasında bir vatandaş, ip fırlatarak ‘Alın size ip’ diyerek sanıklara tepki gösterdi.


27’isi tutuklu 76 sanıklı davanın bugünkü celsesini AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, bazı belediye başkan yardımcıları, AK Parti Malatya İl teşkilatı üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de izliyor.


Bu arada duruşma başlamadan önce sanık yakınlarının bazılarının duruşmayı izlemeye gelenlere laf atması ile gerginlik yaşandı. Araya giren polis gerginliğin büyümesine izin vermedi.



Heyet değişikliği


Öte yandan mahkeme heyetinde de değişiklik yaşandı. Mahkeme Başkanlığına İzzettin Duman getirilirken, duruşma savcılığına ise Muhittin Atlı devam ediyor.




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