Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 10:02

Malatya’daki FETÖ/PDY davasında 9’uncu duruşma görülüyor

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen davada 24’u tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Malatya’daki FETÖ/PDY davasında 9’uncu duruşma görülüyor

28 Şubat 2018 10:02


15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimi ile ilgili Malatya’da tutuklanan askerlerin yargılanmalarına devam ediliyor. Aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de yer aldığı 24’ü tutuklu 76 sanık Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 9’uncu duruşma ile yargılanmaya devam ediyor.


Güvenlik gerekçesi ile Yeşilyurt ilçesinde bulunan Yakınca Spor Salonunda kurulan mahkemeye Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan 10 sanık geniş güvenlik önlemleri altında getirilirken, Düzce Cezaevinde bulunan Adem Huduti ve bazı sanıklar ise duruşmaya SEGBİS ile bağlanıyor.


Duruşmayı sanık yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Teşkilatı ve çok sayıda vatandaş da takip ediyor.


Davanın en son 4 Ocak’ta görülen duruşmasında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin Koruma Astsubayı olan Fatih Gürcan, dönemin 2’nci Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve dönemin Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığında Kara Pilot Teğmen olarak görev yapan Mustafa Sinan Soybaş tahliye edilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç