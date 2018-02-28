Malatya’daki FETÖ/PDY davasında 9’uncu duruşma görülüyor

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimi ile ilgili Malatya’da tutuklanan askerlerin yargılanmalarına devam ediliyor. Aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de yer aldığı 24’ü tutuklu 76 sanık Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 9’uncu duruşma ile yargılanmaya devam ediyor.

Güvenlik gerekçesi ile Yeşilyurt ilçesinde bulunan Yakınca Spor Salonunda kurulan mahkemeye Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan 10 sanık geniş güvenlik önlemleri altında getirilirken, Düzce Cezaevinde bulunan Adem Huduti ve bazı sanıklar ise duruşmaya SEGBİS ile bağlanıyor.

Duruşmayı sanık yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Teşkilatı ve çok sayıda vatandaş da takip ediyor.

Davanın en son 4 Ocak’ta görülen duruşmasında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin Koruma Astsubayı olan Fatih Gürcan, dönemin 2’nci Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve dönemin Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığında Kara Pilot Teğmen olarak görev yapan Mustafa Sinan Soybaş tahliye edilmişti.