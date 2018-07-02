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02 Temmuz 2018 13:08

Malatya’daki tehlikeli yolculuk kamerada

Malatya D-300 karayolu Akçadağ istikametinde seyir halinde olan kamyonetin kasasında bulunan 4 gencin ayaklarını sarkıtarak yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi.

Malatya’daki tehlikeli yolculuk kamerada

02 Temmuz 2018 13:08

Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kameralara yansıdı.



Malatya’da 4 gencin yaptığı tehlikeli yolculuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Malatya D-300 karayolu Akçadağ istikametinde ilerleyen yük dolu kamyonetin kasasında bulunan 4 gencin ayaklarını sarkıtarak yolculuk etmesi saniye saniye görüntülendi. Canlarını hiçe sayan gençlerin tehlikeli yolculuğu, trafikteki diğer araç sürücülerinin hayatını da tehlikeye attı. Uzun süre trafikte bu şekilde ilerleyen kamyonet bir süre sonra gözlerden kayboldu.




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