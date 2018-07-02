Malatya’daki tehlikeli yolculuk kamerada

Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Malatya’da 4 gencin yaptığı tehlikeli yolculuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Malatya D-300 karayolu Akçadağ istikametinde ilerleyen yük dolu kamyonetin kasasında bulunan 4 gencin ayaklarını sarkıtarak yolculuk etmesi saniye saniye görüntülendi. Canlarını hiçe sayan gençlerin tehlikeli yolculuğu, trafikteki diğer araç sürücülerinin hayatını da tehlikeye attı. Uzun süre trafikte bu şekilde ilerleyen kamyonet bir süre sonra gözlerden kayboldu.