Malatya’daki teröre tepki mitingi

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya valiliği öncülüğünde düzenlenen ve on binlerce Malatyalının katıldığı ‘Malatya Teröre Karşı El Ele’ mitingini değerlendirerek, “Malatya her zaman hainlere en güzel cevabı vermiştir” dedi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen ve 7’den 70’e herkesin katıldığı miting sonrası sivil toplum kuruluşları Vali Toprak’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ülkenin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, “Her zamankinden daha fazla birlikteliğe, beraberliğe ihtiyaç olduğumuz şu günlerde Malatya bu işin bir öncülüğünü yaparak bir miting düzenledi. Sesimizi içerideki ve dışarıdaki hainlere duyurma amacını güttük, bunda da muvaffak olduğumuz kanaatindeyiz. İnşallah bu ülkeyi bölmeye, bayrağı indirmeye güçleri yetmeyecektir. Biz inanıyoruz ki bu millet bu birliği ve beraberliği Kürdüyle, Türküyle, Alevisi, Sünnisiyle ve bütün katmanlarıyla birlikteliği ve beraberliği bir araya getirdiğimiz sürece hiçbir hain güç buna muvaffak olamayacaktır. Şu anda Ülke olarak İstiklal ve İstikbal mücadelesi veriyoruz, bu anlamda Malatya kendisine yakışanı yaptı. Biz sizlere de kendi iş dünyamız adına şükranlarımızı arz ediyorum” dedi. Vali Mustafa Toprak ise mitingin düzenlenmesinde öncülük eden sivil toplum kuruluşu yetkililerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek “Malatya’dan bu sesin gür olarak Türkiye’ye ve dünya’ya duyurulması gerekiyordu. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Düzenleme komitesi olarak iki gün içerisinde 40 bin kişiyi aşkın Malatyalı vatandaşımızın ya da çevreden katılanların iştiraki ile birlikte burada teröre karşı Malatya’nın yekvücut hareket ettiğini birlik içerisinde olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

Vali Toprak, “Bu işler önemlidir gerektiği zaman vücudumuzu o işin altına koymamız gerekiyor. Sizler de sivil toplum, meslek örgütlerinin temsilcisi olarak bu işin altına adeta vücudunuzu yatırdınız ve iki gün içerisinde toplumun tüm güzel katmanlarına güzelliklerini, her bir rengini temsil edilecek şekilde ulaştınız ve meydanlarda da vatandaşlarımız bu sizin çalışmanıza katkı sağladı” şeklinde konuştu. Malatya’nın teröre karşı ortak duruşu gösterdiğini kaydeden Toprak, “Bize düşende sizlerin önünü açmak, bu noktada ilimizin ortak sesi olacak çalışmalara yön verebilmektir. Ben düzenleme komitesi olarak burada bulunan ve bulunmayan arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, yapmış oldukları yayınlarla basınımıza, bu ortak duruşa katkı veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.