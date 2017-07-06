Malatya’dan 7.Uluslararası Bisiklet Festivaline ev sahipliği

Uluslararası Bisiklet Festivali Malatya’da devam ediyor.

23.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festival kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası Malatya Bisiklet Festivaline katılmak için yurt içi ve yurt dışından Malatya’ya gelen bisiklet sevdalıları, Yeşilyurt İlçesinde kampa girdi.

Malatya Valiliği, Yeşilyurt Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Bisiklet İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenledikleri Uluslararası Malatya Bisiklet Festivali 70’a yakın bisiklet ve doğa tutkununun katılımıyla 5-9 Temmuz günleri arasında gerçekleşecek.

Malatya’nın tarihi mekanlarını gezecekler

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi bahçesinde kurulan çadırlarda kampa giren bisikletçiler, Malatya’nın tarihi yerlerini gezerek kültürel zenginliklerin manevi havasını hep birlikte soluyacaklar. İlk olarak Bakırcılar Çarşısı, Kayısı Pazarı ve Battalgazi İlçesindeki tarihi mekânları gezecek olan doğa tutkunları, kortej yürüyüşünün ardından geceyi Malatya’da geçirdikten sonra cuma günü 40 km pedal çevirerek Akçadağ Levent Vadisine gidecekler. 20 kilometrelik vadiyi turlayacak olan doğa tutkunları yemek ikramından sonra geceyi Akçadağ Levent Vadisindeki Seyir Terasının altında kurulacak kamp alanında geçirecekler. Cumartesi sabahı kahvaltı ikramından sonra 70 kilometre pedal çevirip Darende’ye gidecek olan bisikletçiler, Somuncubaba Külliyesi, Gürpınar Şelalesi, kanyon ve kudret havuzunu da ziyaret ettikten sonra Malatya’ya dönecekler.

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Mustafa Ekici, Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin bahçesinde kurulan çadırlarda kampa giren bisikletçilere beş gün sürecek festival programı hakkında bilgiler aktardı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muaz İçen de kampı ziyaret ederek bisikletçilerle sohbet ettiler.

“ Amacımız Malatya’yı en güzel şekilde dünyaya tanıtmak”

Uluslararası Malatya Bisiklet Festivali hakkında bilgiler veren Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Mustafa Ekici, “ Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Uluslararası Malatya Bisiklet Festivalini üç yıldır Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Bizim buradaki amacımız; Malatya’yı farklı bir pencereden öncelikle ülkemize ardından dünyaya açmaktır. Bisiklet bir kültürdür ve bir kentin kültürel göstergesinde ilk sırasında yer almaktadır. Festival için hazırlanan kamp alanında Türkiye’nin farklı kentlerinden ve ilimizden bisikletçileri bir araya getirdik. Bu festival aracılığıyla Malatya’mızın tüm güzelliklerini dünyaya en güzel şekilde tanıtmak istiyoruz. Yeşilyurt Belediyesine bizlere bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ve ekibinin desteğini sürekli yanımızda görüyoruz “ diye konuştu.

“Doğa tutkunlarınızı kentimizde ağırladığımız için mutluyuz”

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ise festival dolayısıyla yurt içinden ve yurt dışından Malatya’ya gelen bisikletçileri Yeşilyurt İlçesinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Festivalin startı yeşilyurt belediyesi önünden verildi

Beş gün sürecek olan bisiklet festivaline katılan sporcular, Yeşilyurt Belediyesinin Yakınca Hizmet Binası önünden ilk startı verdiler. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Rıza Murat Türksoy, Muammer Zafer, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri tarafından karşılanan bisikletçiler verilen startın ardından program akışının ilk gününde yer alan tarihi ve turistlik mekânları ziyaret ettiler.