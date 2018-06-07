Malatya’dan AK adaylara tam destek

AK adaylara Malatyalılar tam destek veriyor.

AK Parti Malatya Milletvekili adayı Ahmet Çakır seçim çalışmaları kapsamında Şeyhbayram Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle toplantısında konuşan Çakır, 24 Haziran’ın güçlü Türkiye’nin başlangıcı olacağını ifade ederek, "Güçlü Türkiye’nin başlaması da milletimizin sahip çıkması; güçlü bir cumhurbaşkanı ve Parlamentonun oluşmasına bağlı. Bu hem genel hem de yerel hizmetler için böyle" dedi. Çakır, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Malatya’nın büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirtti. 24 Haziran ile birlikte Türkiye’nin geleceğini oylayacağını dile getiren Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin terörle mücadelesini oylayacağız. Türkiye’nin ekonomik, enerji bağımsızlığı yolunda atmış olduğu adımları 24 Haziran’da değerlendireceğiz. Bizim onlarca saydığımız uluslararası gıptayla izlenen projelerimiz var. Bir yandan da muhalefetin vaatleri var; onlarda ’Geldiğimiz zaman bütün işleri durduracağız’ diyorlar. Savunma sanayi ile ilgili muhalefetin açıkladığı pakette hiçbir şey yok. Savunma sanayi olmadan ülkenin siyasi ve ekonomik olarak bu ülkenin geleceğini düşünemeyiz, planlayamayız. Önce güçlü olacağız. Muhalefet partisi, İnce, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak projeleri bir akıl tutulmasıyla ’Bunları durduracağız’ diyor.”

AK Parti Malatya milletvekili adayı Hakan Kahtalı ise, Bakırcılar Çarşısı esnaflarını ziyaret etti. Esnafları tek tek dolaşan Kahtalı, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hem dua hem de destek istedi. Yoğun ilgi altında seçim çalışmasını sürdüren Kahtalı, esnaf ve vatandaşlarla yaptığı sohbette 24 Haziran’ın önemine dikkat çekti. AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken de, Doğanyol ve Pütürge ilçelerini ziyaret ederek, Ferhadiye Mahallesinde ortak mahalle toplantısına katıldı. Palandöken, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Önümüzde 24 Haziran gibi çok önemli bir seçim var. Bu seçim sürecinde milletimize çok iş düşüyor. İnşallah çok daha hızlı bir şekilde hizmet edeceğiz. 24 Haziran’dan sonra bürokratik vesayet kalkacak” şeklinde konuştu.

Malatya’da 6’da 6 yapmak istediklerini ifade eden Palandöken, milletin desteğiyle meclise gidip, Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan da seçim çalışmaları kapsamında Doğanyol ve Pütürge ilçelerine ziyarette bulundu. Atalan, "Diğer partilerin seçim beyannamelerine, manifestolarına bakın bir tane yapıcı proje veya hizmetleri varsa söyleyin. Tamamıyla yapılan hizmetleri yıkmak ve projeleri bitirmek üzere seçim beyannamelerine, manifestoları mevcut. Bugün bir cumhurbaşkanı adayı çıkmış diyor ki, ’Ben TİKA’yı kapatacağım, 3. köprü gibi hizmetlerin yapılmasını durduracağım.’ Siz zaten bu millete hizmet etmek için değil, bu millete hizmet edenleri durdurmak için varsınız. Allah o yüzden sizleri 2002’den buyana iktidar yapmıyor. Ben eminim ki milletimiz oynanmak istenen oyunları bir kez daha görecek ve oylarıyla bu oyunları bozacak" diye konuştu.