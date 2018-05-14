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14 Mayıs 2018 11:11

Malatya’dan Anadolu’ya 107 bin keklik salındı

Malatya’da 2012 yılından beri faaliyette olan Kınalı Keklik Üretim İstasyonu’nda bugüne kadar 107 bin keklik üretilerek Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde doğaya salındı.

Malatya’dan Anadolu’ya 107 bin keklik salındı

14 Mayıs 2018 11:11

Son olarak 5 bin kınalı keklik dün Batman, Mardin, Şırnak ve Elazığ’da doğaya bırakıldı.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Müdürlüğü bünyesinde İnönü Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Kınalı Keklik İstasyonu’nda üretimi yapılan keklikler doğaya salınıyor. 36 dekarlık alanda kurulu istasyonda üretilen kınalı keklikler, Anadolu’nun dört bir yanında doğaya bırakılıyor.


İstasyon Sorumlusu Veteriner Hekim Anıl Kızılaslan, 2018 yılı için 26 bin 300 kekliğin üretilmesinin planlandığını belirterek, Nisan ayı sonuna kadar üretilen 5 bin kınalı kekliğin ise bugün itibariyle Batman, Mardin, Şırnak ve Elazığ’da doğaya bırakıldığını söyledi.


2012 yılında deneme üretimlerine başlayan Malatya Kınalı Keklik Üretim Merkezi’nde bugüne kadar toplam 107 bin 600 kekliğin doğaya bırakıldığını ifade eden Kızılaslan, "Ülkemizin Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara bölgelerindeki illere salınmak üzere üretilen kınalı keklikler, yaban hayvanı taşımaya uygun araçlar ile hayvan refahı göz önünde bulundurularak doğanın destekleneceği illere gönderiliyor" dedi.




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