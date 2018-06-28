Malatya’dan Elazığ adayına destek

Adliye önünde bekleyen MHP’li kadınlar sayımın yeniden yapıldığını ve yeni sayım soncunda Demir’i milletvekili olarak Ankara’ya yeniden göndereceklerine inandıklarını söyledi. MHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma Çicek, “Haklı bir davamızda milletvekillimiz Oğuzhan Demir Bey’e ve Elazığ teşkilatına destek olmaya geldik. Buradan Oğuzhan Bey’i Ankara’ya gönderene kadar bekleyeceğiz. Sayımların tekrar gerçekleştiği şu sıralarda, inanıyoruz ki Oğuzhan Bey mutlu sona ulaşacaktır. Tüm teşkilatımızdan çevre iller ve ilçelerdeki ülküdaşlarımızdan ve asenalarımızdan ricam Elazığ’a destek olalım. Çığ gibi desteğimiz büyüsün. Gasp edilen oylarımız tekrar iade edilsin. Bu amaçla kadın kollarımız ile birlikte destek amaçlı buradayız” diye konuştu.

Öte yandan Elazığ’a destek için MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’da adliye önünde bekleyişe başladı.