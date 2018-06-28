Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 13:52

Malatya’dan Elazığ adayına destek

MHP Malatya İl Başkanı Selma Çicek ve yönetimi, MHP Elazığ milletvekili adayı Oğuzhan Demir’e destek olmak için Elazığ’a gitti.

Malatya’dan Elazığ adayına destek

28 Haziran 2018 13:52


Adliye önünde bekleyen MHP’li kadınlar sayımın yeniden yapıldığını ve yeni sayım soncunda Demir’i milletvekili olarak Ankara’ya yeniden göndereceklerine inandıklarını söyledi. MHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma Çicek, “Haklı bir davamızda milletvekillimiz Oğuzhan Demir Bey’e ve Elazığ teşkilatına destek olmaya geldik. Buradan Oğuzhan Bey’i Ankara’ya gönderene kadar bekleyeceğiz. Sayımların tekrar gerçekleştiği şu sıralarda, inanıyoruz ki Oğuzhan Bey mutlu sona ulaşacaktır. Tüm teşkilatımızdan çevre iller ve ilçelerdeki ülküdaşlarımızdan ve asenalarımızdan ricam Elazığ’a destek olalım. Çığ gibi desteğimiz büyüsün. Gasp edilen oylarımız tekrar iade edilsin. Bu amaçla kadın kollarımız ile birlikte destek amaçlı buradayız” diye konuştu.


Öte yandan Elazığ’a destek için MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’da adliye önünde bekleyişe başladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç