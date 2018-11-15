Malatya'dan Kick Boks Avrupa Şampiyonasına 2 sporcu

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un kick boks sporcuları Mehmet Kaya ve Enes Karakuş, Kick Boks Avrupa Şampiyonasına katılacak.
Malatya Büyükşehir Belediyespor'un kick boks sporcuları Mehmet Kaya ve Enes Karakuş, Kick Boks Avrupa Şampiyonasına katılacak.
Kick Boks Avrupa Şampiyonası 17-25 Kasım tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor şehrinde yapılacak. Şampiyonada Malatya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Mehmet Kaya 63 kilogramda, Enes Karakuş ise +94 kilogramda Türkiye'yi temsil edecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kick Boks Avrupa Şampiyonasına Malatya Büyükşehir Belediyespor kickboks sporcuları 63 kg.Mehmet Kaya +94 kg Enes Karakuş ülkemizi temsil edecektir. Desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a ve kulüp başkanı Orhan Barman'a teşekkür ederiz. Belediye spor kulübü olarak dünya şampiyonasına 2 sporcu, Avrupa şampiyonasına 2 sporcu, uluslararasına 2 sporcu olmak üzere toplamda milli takıma 6 tane milli sporcu gönderme başarısı elde ettik” denildi.