Malatya'dan Kick Boks Avrupa Şampiyonasına 2 sporcu

Malatya Büyükşehir Belediyespor'un kick boks sporcuları Mehmet Kaya ve Enes Karakuş, Kick Boks Avrupa Şampiyonasına katılacak.

Kick Boks Avrupa Şampiyonası 17-25 Kasım tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor şehrinde yapılacak. Şampiyonada Malatya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Mehmet Kaya 63 kilogramda, Enes Karakuş ise +94 kilogramda Türkiye'yi temsil edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kick Boks Avrupa Şampiyonasına Malatya Büyükşehir Belediyespor kickboks sporcuları 63 kg.Mehmet Kaya +94 kg Enes Karakuş ülkemizi temsil edecektir. Desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a ve kulüp başkanı Orhan Barman'a teşekkür ederiz. Belediye spor kulübü olarak dünya şampiyonasına 2 sporcu, Avrupa şampiyonasına 2 sporcu, uluslararasına 2 sporcu olmak üzere toplamda milli takıma 6 tane milli sporcu gönderme başarısı elde ettik” denildi.