Malatya’dan Mesut Özil’e büyük jest

Toplumsal hassasiyetleri ön planda tutan bir hizmet anlayışına sahip olan Yeşilyurt Belediyesi, örnek alınacak hizmetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

2009 yılından beri formasını giydiği Alman Milli Takımında rakip filelere attığı 23 golün yanı sıra asistleri ve beyefendi duruşuyla futbol dünyasının büyük saygı duyduğu Mesut Özil, Almanya Milli Takımının Dünya Kupasından elenmesinin ardından taraftarlar ve medyanın eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Cumhurbaşkanıyla çektirdiği fotoğrafın ardından linç kampanyasına uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle linç kampanyasına uğrayarak siyasi ve ırkçı eleştirilerle de karşı karşıya kalan Mesut Özil, gördüğü haksız muameleler ve baskılardan dolayı Almanya Milli Takımını bıraktığını açıklamıştı.

Toplumsal değerleri savunan, kişi hak ve hukukunun korunması noktasında öncülük eden insanlara değer vermeyi hizmet prensibi haline dönüştüren Yeşilyurt Belediyesi, Almanya Milli Takımını bırakma gerekçelerini cesaretli bir şekilde tüm dünyayla paylaşması nedeniyle siyaset ve spor dünyasının takdirini toplayan Mesut Özil’in bu onurlu duruşunu unutturmamak ve ismini gelecek nesillere taşımak adına önemli bir karar aldı.

Dilek Mahallesinde yapımı tamamlanan Halı Saha Spor Kompleksine ‘Mesut Özil’ adını vermeyi kararlaştırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mesut Özil’in Alman medyası ve taraftarları tarafından eleştirilmesini asla kabul etmiyoruz. Oynadığı futbolun yanı sıra duruşu, kişiliği, nezaketi ve efendiliği ile futbolseverlerin ve bizlerin gönlünde önemli bir yere sahip olan kardeşimiz, gururumuz Mesut Özil’in özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ardından ırkçı ve siyasi baskılarla karşı karşıya kalması kabul edilebilecek bir durum değildir. Mesut Özil’in aldığı kararı sonuna kadar haklı görüyoruz ve kendisini destekliyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bizler toplumsal hassasiyetleri ön planda tutan, insan hayatında olmaz olmaz kriterlerin yaşatılması için tüm baskılara rağmen aldığı karardan geri adım atmayan Mesut Özil kardeşimizin adını Yeşilyurt’ta yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına Dilek Mahallesinde yapımını tamamladığımız Halı Saha Spor Kompleksine Mesut Özil adını vermeyi kararlaştırdık” dedi.

Mesut Özil Halı Saha Spor Kompleksinde Mesut Özil gibi başarılı ve karakterli sporcuların yetişeceğini sözlerine ekleyen Çınar, “Türk sporu Mesut Özil gibi aile terbiyesi almış, karakterli, vatanına ve milletine bağlı, hangi takımda oynarsa oynasın insan olduğunu unutmayan, insani değerleri ön planda tutan sporculara büyük ihtiyaç duymaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimizin Mesut Özil gibi karakterli, düzgün, şahsiyetli ve onurlu bir hayata sahip bir anlayışta yetişmeleri içinde bu yönde teşvik edici hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin onurunu yaşıyoruz. Dilek mahallemizde yapımını tamamladıktan sonra futbol başta olmak üzere birçok branşta kentimizin ve ilçemizin spor kültürüne büyük katkılar sağlayan Yeşilyurt Belediyespor kulübümüze tahsis ettiğimiz Mesut Özil Halı Saha Spor Kompleksimizin açılışını 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 17:00’de gerçekleştireceğiz. Mesut Özil Halı Saha Spor Kompleksimizde Mesut Özil gibi başarılı ve karakterli sporcuların yetişmesi için gereken desteği vereceğiz. Açılışımıza tüm halkımızı, sporseverleri ve basın mensuplarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.