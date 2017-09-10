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10 Eylül 2017 13:53

Malatyalı antrenör Hüseyin Ökke 62 Pertekspor ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.

Malatyalı antrenör Hüseyin Ökke 62 Pertekspor ile anlaştı

10 Eylül 2017 13:53

Grup takımlarından 62 Pertekspor, teknik sorumluluk görevine Malatyalı kaleci antrenörü Hüseyin Ökke’nin de ekibinde yer aldığı Erhan Koç’u getirdi.


Sezon başında anlaştığı Trabzon Zagnos’dan çıkan pürüzlerden dolayı ayrılan Erhan Koç, doğu ekibi 62 Pertekspor ile anlaşarak sözleşme imzaladı.


Futbol severlerin Malatyaspor’da forma giydiği dönemdeki başarılı futbolculuğuyla tanıdığı Erhan Koç’un, teknik ekibinde Malatyalı kaleci antrenörü Hüseyin Ökke de bulunuyor.


Geçen sezon Erhan Koç’un çalıştırdığı Adıyaman 1954 takımı 2. grupta şampiyonluk yarışını ligin son haftalarına kadar sürdürmüştü.


“Memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın”


62 Pertekspor ile başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Hüseyin Ökke, “Hocamız Erhan Koç 62 Pertekspor yönetimiyle yürüttüğü görüşmeler neticesinde anlaşmaya vardı. Hocamız sezon başı anlaştığı Zagnos ile farklı birkaç nedenden dolayı yolları ayırmıştı. 62 Pertek kaliteli futbolculara sahip bir takım. Bu sezon inşallah şampiyon olarak büyük bir camianın hedefini gerçekleştirmiş olacağız. Bir Malatyalı olarak memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.




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