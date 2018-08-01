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01 Ağustos 2018 15:02

Malatyalı Badmintoncular Elazığ’da dereceyle döndü

28-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Elazığ ilinde yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Bölgesel Gurup Müsabakaları tamamlandı.

Malatyalı Badmintoncular Elazığ’da dereceyle döndü

01 Ağustos 2018 15:02



Şampiyonada Malatyalı badmintoncular Elazığ’da çeşitli dereceler elde ettiler ve 5 kategori de toplamda 18 madalya kazandılar.


Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı bir açıklama yaparak başarılı olan sporcuları tebrik etti. Fındıklı, “Elazığ ilinde yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Bölgesel Gurup Şampiyonasında dereceye giren sporcularımızı, sporcularımız ailelerini ve antrenörlerini tebrik eder, yarı final ve Türkiye Şampiyonasında başarılar dileriz” dedi.


Şampiyonada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle:


Tek erkeklerde dereceye giren sporcular, Furkan İnanç, Abdulsamed Tekedereli Tek bayanlarda dereceye giren sporcular, Sevgi Yarluğluolan, Hevin Zelal Tütüncü, Çift bayanlarda dereceye giren sporcular, Sevgi Yarluğluolan, Rumeysa Fırat, Çift erkeklerde dereceye giren sporcular, Oğuz Kaan Çelik, İbrahim Kopan, Abdulsamed Tekedereki, Ahmet Yusuf Şen, Ahmet Emre İnan, Nurettin Ensar Karahan Karışık çiftlerde dereceye giren sporcular, Furkan İnanç, Rumeysa Fırat, Ahmet Emre İnan, Hevin Zelal Tütüncü, Özgür Barış Tütüncü, Ceylan Tütüncü.




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