Malatyalı Fatma Uygur Türkiye ikincisi

Türkiye Karate Şampiyonası müsabakalarında ilk defa bir üst grupta gençler kategorisinde yarışan Malatyalı sporcu Fatma Uygur +59 Kg 'da Türkiye ikincisi oldu.

Karate Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 14 - 18 Kasım 2018 tarihlerinde Rize Yenişehir Spor Salonunda Türkiye Karate Şampiyonası yapıldı.

Rize'nin ev sahipliği yaptığı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda 49 İlden 791 Erkek, 588 Bayan Sporcu mücadele etti. Türkiye Karate Şampiyonası müsabakalarında ilk defa bir üst grupta gençler kategorisinde yarışan Malatyalı Fatma Uygur +59 Kg 'da Türkiye ikincisi oldu. Fatma Uygur 1. maçta tur atladı, 2. maçta İstanbullu rakibini 4-1 yendi, 3 maçta ise Hataylı rakibini 2-1 yendi

4. maçta Ankaralı rakibini 2-0 yendi, 5. maçta diğer Bir İstanbullu rakibini 8-0 yendi ve finale kaldı, 6. maçta finalde yine İstanbullu rakiple karşılaşan Fatma Uygur rakibine 5-2 yenilerek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Fatma Uygur finalde yenemediği rakibini daha önce milli takım seçmeleri için yapılan müsabakada yenmeyi başarmıştı.