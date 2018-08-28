Malatyalı futbolseverlerden Atiker Konyaspor maçı biletlerine ilgi

haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor müsabakası biletlerine Malatyalı futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yaparak 3 haftada 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takımda yüzler gülüyor. 31 Ağustos Cuma akşamı sahasında Atiker Konyaspor’la karşılaşacak olan Malatya ekibinde bütün hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor.

Takımlarının iyi gidişatıyla yüzleri gülen Malatyalı futbolseverler, pazartesi günü itibarıyla satışa sunulan Atiker Konyaspor maçı biletlerine büyük ilgi gösterdi.

Müsabaka biletleri merkez gişeleri ve AVM önündeki gişeden, batı alt 60 TL, batı üst 40 TL, doğu alt 25 TL, doğu üst 20 TL, güney alt 15 TL, güney üst 10 TL, kuzey alt 15 TL, kuzey üst 10 TL ve misafir tribün 13 TL olarak satılıyor.