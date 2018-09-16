Malatyalı hakemler sezonu açtı

TFFHGD Malatya Şubesi, Malatya İnönü Stadı'nda düzenlediği etkinlikle 2018-2019 futbol sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Sezon açılış törenine TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Ömer Karaca, TFFHGD Genel Merkez Üyesi ve Şube Başkanı Ata Yıldırım, Eski MHK üyesi Zafer Demir, İl Hakem Kurulu Başkanı Kaan Akın Öz, taban birlikleri temsilcileri, hakemler ve gözlemciler katıldı.

Düzenlenen açılış töreninde konuşan TFFHGD Genel Merkez Üyesi ve Şube Başkanı Ata Yıldırım, 2018-2019 futbol sezonunun Malatya hakemliğine ve Türk futboluna hayırlar getirmesini temenni etti.

Yıldırım, yeni sezonun yeni umutlar ve yeni hedefleri de beraberinde getirdiğini, TFFHGD Malatya Şubesi olarak Malatya hakemliğinin yeni hedef ve yeni başarılara erişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da hakem ve gözlemcilerin en büyük destekçisi olacaklarını ifade etti.

Törende, bu sezon bir üst klasmana terfi eden hakem ve gözlemcilerimize başarı belgeleri takdim edildi.

Ayrıca Malatya hakemlerine antrenman malzemesi desteği sağlayan Vesta Tarım Ürünleri'nin sahibi Hakan Çetin'e plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi yapılmasının ardından açılış töreni sona erdi.