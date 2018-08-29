Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 14:58

Malatyalı iş adamlarından Bakan Albayrak’a destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, dövizle kira dönemine yakında son vereceklerini açıklamasına Malatyalı iş adamlarından destek geldi.

Malatyalı iş adamlarından Bakan Albayrak’a destek

29 Ağustos 2018 14:58


Konuyla ilgili açıklama yapan Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, bu konuyu dernek olarak birçok kez gündeme taşıdıklarını belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün itibari konunun gündeme getirilmesi ve uygulamaya geçirileceği haberinin memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.


Özel, son olarak 64.ve 65.’inci Hükümetin Gümrük ve Ticaret Bakanı olan Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin derneklerini ziyaretinde de konuyu gündeme taşıdıklarını belirterek, “Malatya’da alışveriş merkezlerinde, büyük meblağlı gayrimenkul satış ve kiralamalarda dövizin kullanıldığını dile getirdik. Hata bu durumun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Lirası seferberliğine ters düştüğünü ve siyasiler olarak bu konuda adım atılmasını istediğimizi söyledik” şeklinde konuştu.


Bugün itibariyle kendilerinin de sıkça dillendirdiği dövizle kira döneminin Bakan Albayrak tarafından gündeme taşındığını kaydeden Özel, bu kararı Malatyalı iş adamları olarak sonuna kadar desteklediklerini söyledi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Paris dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "AVM’lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız. Bunu en kısa sürede Meclise getireceğiz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an" ifadelerini kullanmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç