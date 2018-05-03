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03 Mayıs 2018 17:27

Malatyalı işadamı Budakoğlu’na ödül

Londra’da Europe Business Asembly tarafından gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nde Malatyalı işadamı Baki Budakoğlu ‘Yılın Yöneticisi’ seçildi.

Malatyalı işadamı Budakoğlu’na ödül

03 Mayıs 2018 17:27


Bu yıl Nisan ayında Londra’da düzenlenen ‘Londra 2018 Uluslararası Liderler Zirvesinde kalitede mükemmellik ve yılın yöneticisi ödülü Malatyalı iş adamı Baki Budakoğlu ve şirketine verildi. Bölgesel liderlerin, yatırımcıların ve dünyanın birçok bölgesinden akademik ve girişimcilerin katıldığı 2018 Uluslararası Liderler Zirvesine katılan iş dünyasının saygın temsilcileri işlerini geliştirme adına da ikili görüşmelere katıldı. Konuşmaların ardından 2018 Başarı Zirve komitenin düzenlediği ödül töreninde uluslararası ödüller, iş sosyal alanında kurumsal sosyal sorumluluk, uluslararası ilişkiler, ekonomi, siyaset, bilim ve sosyal aktiviteler alanlarında sahiplerini buldu. Ödül töreninde ‘Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi, zirve Liderlerin özel ödülü olan ‘Kalitede Mükemmellik’ ödülüne layık görülürken ödülün ana hatları olarak özellikle şirketlerin başarıları, iş ortakları ve müşterileri baz alındı. Ödüller Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu tarafından alındı.


MASTÖB ve Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adli Gevrek’te yayımladığı kutlama mesajında, Budakoğlu’nu kutlayarak, “Malatyalı bir işadamımızın böyle bir ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırmıştır" ifadelerine yer verdi.




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