Malatyalı kadın girişimci birçok kadına örnek oluyor

Malatyalı iş kadını Şengül Çilesiz, bütün zorluklara ve ‘başaramazsın’ diyenlere rağmen 5 yıl önce KOSGEB’den hibe desteği alarak kurduğu lokantasıyla birçok kadına örnek oluyor.

Malatyalı iş kadını Şengül Çilesiz, yaptığı lezzetli yemekleri başkalarına da tattırmak ve eşine yardımcı olmak amacıyla 5 yıl önce, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) hibe desteği alarak ‘Fenomen ev yemekleri’ adlı lokantayı kurdu. Tüm zorluklara rağmen kurduğu lokantayı eşi ve çocukları ile birlikte işletmeye başlayan Çilesiz, Malatya yöresine ait yemeklerini sunduğu lokantasıyla ve yaptığı lezzet harikası yemekleri ile kısa sürede Malatya’da hatta bölgede hatırı sayılır bir üne kavuştu. Bir kadın olarak 5 yıl önce atıldığı iş dünyasında başarıdan başarıya koşan Çilesiz, şimdi çalışanlarının hepsinin bayan olduğu lokantasının 2. ve 3. şubelerini açmayı planlıyor.



“İnsanlar bizi sevdi”

İş hayatına nasıl atıldığını anlatan Çilesiz, “4 çocuğu büyütmek ve okutmak çok zor, ben eşimin bu durum karşısında zorlandığını görünce bir an önce iş dünyasına atılıp para kazanmak ve eşime yardımcı olmak istedim. Daha sonra devletimizin iş kurmak isteyenlere sağladığı yararları öğrenince hemen KOSGEB’e başvurdum, kısa süre içinde başvurum onaylandı ve lokantayı açtık. İşlerimiz gayet iyi. İşinizi sevince ve kaliteli hizmet yapınca insanlar sizi seviyor ve tercih ediyor. İnşallah bu şekilde devam eder ve insanlara hizmet en güzel şekilde hizmet ederiz” diye konuştu.



“Kadınların kendi ayaklarının üzerinde durması lazım”

Çilesiz, lokantada çalıştırdıkları işçilerin hepsinin bayan olduğunu da kaydederek, “Biz lokantayı ilk kurduğumuzda burada toplam 3 kişi çalıştırıyorduk ancak şimdi 15 tane işçimiz var ve hepsi bayan. Bu benim için bir gurur kaynağı. Bayan arkadaşlarımızla birlikte bu lokantayı çalıştırmaktan son derece mutluyum. Kadınların kendi ayaklarının üstünde durması lazım, bizim amacımız aslında bir yandan da kadınların nasıl ayakta durabileceğini tüm dünyaya göstermek” dedi.



“Diğer şubelerimizi de açmayı planlıyoruz”

Çilesiz, günlük 60 çeşit yemeğin yapıldığı lokantanın müşteri potansiyelinin de her geçen gün arttığını ifade ederek, “İlk başladığımızda müşteri potansiyelimiz bu kadar değildi, şimdi Allah’a çok şükür tanınan bir yer haline geldik. KOSGEB’den alacağımız diğer desteklerle de Allah izin verirse diğer şubelerimizi açacağız” ifadelerini kullandı.

İş kadını Çilesiz, konuşmasında kadınlara da mesaj vererek, “Devletimiz kadınlara çok büyük destek veriyor. Ben de devletimizden aldığım bu desteklerle bu işyerini kurdum ve bu hale getirdim. Ben yaptıysam herkes yapar. Yeter ki siz bunu isteyin ve kendi ayaklarınızın üstünde durabileceğinize yürekten inanın” şeklinde konuştu.

Öte yandan başarılı iş kadını Şengül Çilesiz’i KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki ziyaret etti. İş hayatına atılmak isteyen kadınların her zaman yanlarında olacaklarını beyan eden Seki, Şengül Çilesiz’e de iş hayatında başarılar diledi.