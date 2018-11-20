Malatyalı kadınlar çok iddialı!

Lig 12. Grup'ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü'nün takım kaptanı Burcu Çakır, lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 2018-2019 sezonunu ilk maçını deplasmanda Gaziantep Karataş Spor ile oynadı. Malatyalı bayanlar, rakibini 7-2'lik skorla mağlup ederek, sezona 3 puanla başladı.

Bu sezon kaptanlık pazubandını takan Burcu Çakır, sezona 3 puanla başlamanın önemli olduğunu belirterek, "Sezona iyi hazırlanmıştık. Ligin ilk maçları her zaman önemlidir. Biz de bu önemli karşılaşmayı farklı kazanmasını bildik. Sezona güzel bir başlangıç yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Çakır, takım olarak Gaziantep Karataş Spor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Her zaman söylediğimiz gibi biz iyi bir ekibiz. Aslında her şeyden önce iyi bir aileyiz. Bu ailenin bir parçası olmak beni her zaman mutlu ediyor. Kalitemizi sahaya yansıttığımız sürece de iyi sonuçlar alıyoruz. Sezona galibiyetle başladık bunun için mutluyuz. İkinci haftayı bay geçireceğiz, üçüncü hafta ise sahamızda Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor ile zorlu bir maç oynayacağız. O nedenle bu maçı unutup, önümüzdeki maça odaklanmalıyız."