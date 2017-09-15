Malatyalı kadınlardan Arakan için kermes

Kermeste toplanan yardımlar Kızılay aracılığıyla Arakanlı Müslümanlara ulaştırılacak.

Türk Kızılayı, Yağmur Der, İHH, BİLSAM, Vefa Eğitim Der, Bir Damla Yardımlaşma Derneği, Hanımeli Derneği, Mazlum Der, KAMER, Malatya İlim ve İrfan Vakfı, Akleden Kalp Der, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kadın Girişimciler Derneği ve Malatya İş Kadınları Derneğinin Kadın Kolları Başkanları ve temsilcileri Arakanlı Müslümanların yaralarını bir nebze de olsa sarmak adına kermes düzenledi. Kermes öncesi kadınlar adına bir açıklama yapan Yağmur Der Gençlik Kolları Başkanı Şeyma Poyraz, Arakanlı Müslümanlar için artık ağıt yakmanın çözüm olmayacağını ifade ederek, “Ağıt değil, çözüm üretmek isteyen bireyler olarak temsilcisi olduğumuz dernekleri harekete geçirerek yangına bir damla da olsa su taşıma derdindeyiz. Bir taraftan İslam coğrafyasındaki çekişmeler, şiddet ve çatışmalar bizleri üzmeye devam ederken diğer taraftan da Arakan’da ki kardeşlerimizin maruz kaldığı baskı, zulüm, vahşet ve katliamlar yüreğimizi dağlamaktadır. Arakan’da Müslüman kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm bize bir kez daha öğretti ki kabillerin ittifakı bütün dünyanın boğazına sarılmış durumdadır. Ölümlerle, yıkılışlarla, kurşunlarla bombalarla, çırpınışlarla karşılamaya başlar olduk her günü. Zulüm ve zorbalığın murdar kasesinden beslenenler sadece yakın çevremizde değil bütün dünyada Ümmet olarak yeşerttiğimiz umutların köküne kibrit suyu dökmeye yeltenmek de ve safımızı, suyumuzu, soframızı, sayımızı kirletmek için ellerinden gelen zorbalığı yapmaktadırlar. Bunun için de dünyanın gözüne baka baka Arakan’daki Müslümanlara yönelik sistematik zulümlerini katliam hatta soykırım boyutuna taşımada sakınca görmüyorlar. Müslümanlara reva görülen bu zulüm karşısında Dünyanın içine gömüldüğü sessizlik büyük bir utanç kaynağı olarak insan onuruna leke düşürüyor. Sadece evimize, ekranlarımıza değil sözümüze, düşlerimize, umutlarımıza da tebelleş olan bu sinsi karanlığı, bu yabani ve öğrenilmiş duyarsızlığı, bu yalıtılmış sükutu bozmanın peşindeyiz, çünkü bizler dünyanın içinde bulunduğu bu kör, sağır, dilsiz tavrı onaylamıyor, kazası olmayan bu hayatta şahitlik yapmak için var olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı. Müslümanlara yapılan zulümleri şiddetle kınadıklarını aktaran Poyraz, bütün insanlığı Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme ‘dur’ demeye davet ettiklerini söyledi.

Basın açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte kadınların açtığı kermesi gezdi.

19 Eylül’e kadar açık kalacak olan kermeste toplanan yardımlar Kızılay aracılığı ile Arakanlı Müslümanlara ulaştırılacak.