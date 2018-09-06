Malatyalı Karateci Fatma Uygur’dan altın madalya

Türkiye Karate Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 31 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihlerinde Ordu’nun Fatsa ilçesinde yapılan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında mücadele eden Malatyalı milli sporcu Fatma Uygur 54 kiloda birinci oldu.

Fatma Uygur, Ümit Bayanlar +54 kiloda yaptığı 5 maç sonunda rakiplerini 7-0, 4-0, 5-0, 5-3, ve 7-0’lık sonuçlarla yenerek altın madalya kazandı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de başarılı olan sporcu için yazılı bir açıklama yaparak, "Sporcumuz Fatma Uygur’u, antrenörünü ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.