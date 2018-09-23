Malatyalı mucit projesine destek bekliyor

Malatya'da bir oto tamircisi, geliştirdiği yol temizlik elemanı projesi için destek bekliyor.

Yerli ve milli üretimin ön plana çıktığı bu dönemde Malatyalı oto elektrikçisi Erdal Gençay da kolları sıvayarak çevre dostu bir projeye imza attı. Sanayide çalışan Gençay, temizlik elemanı projesi ile özellikle sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde caddelerin hızlıca temizlenmesinin sağlanacağını söyledi. Yaptığı projenin yakıtsız olarak çalıştığını ve gücünü tamamen takılacağı araçtan alacağını ifade eden Gençay, “10 yıldır proje için çalışıyorum. İki aydır prototipini ürettim. Projeyi daha da geliştirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden projesine destek beklediğini ifade eden Gençay, “2 metre genişliğinde, 5 metre yüksekliğinde planlanan bu makine temizlik aracına monte edildiğinde örneğin yaşanan sel baskını ve su taşkınları sonrasında sokak ve caddelerdeki suyu çekerek yolu temizliyor” diye konuştu.

Projesinin patentini de aldığını ifade eden Gençay, tamamen yerli ve milli olan projesinin desteklenmesini istiyor.