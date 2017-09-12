Malatyalı Öğrenciler Avrupa’da başarıyla döndü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik Programı kapsamında Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Koordinatör olduğu ve Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Göksun Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin ortak okul olarak yer aldığı “Avrupa’da Kompanzasyon Tesisleri Uygulama Stajı” adlı proje ile Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanından okuyan 17 katılımcı Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de SZTV eğitim kurumunda başarılı ve kaliteli staj yaptı. Proje ile öğrencilerin, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanında Alçak Gerilim Şebekelerinde Elektrik Sistemlerinde Uygulanan Kompanzasyonla ilgili Avrupa’da ev sahibi kurumların bilgi, beceri ve teknolojilerinden faydalanmak süreç ve yöntemlerini öğrenmek için yürütüldü. Öğrencilerin proje ile edindikleri bilgi ve deneyimleri öğrendikleri yeni yöntem ve iyi uygulamaları ülkemize transfer ederek okullarda ve işletmelerde uygulamaları, yaygınlaştırma faaliyetleri ile bölgemiz ve ülkemizdeki meslektaşları ve sektörle paylaşmaları amaçlandı.

Ayrıca proje ile Avrupa kültürünü tanıma ve kültürümüzü tanıtma, öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeleri de hedeflendi. Avrupa stajını başarıyla bitiren öğrencilere Katılım Belgelerini ve EuropassSertifiklarını Şehit Gökhan Ertan MTAL Okul Müdürü Hacı Mehmet Şimşek tarafından verildi.