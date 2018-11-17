Malatyalı öğrenciler Portekiz'de staj yaptı

Malatya Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 12 öğrenci, ‘Binalarda elektrik elektronik temelli akıllı otomasyon sistemleri stajı' adlı proje kapsamında Portekiz'de staj yaptı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik Programı kapsamında, Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sunduğu ‘Binalarda Elektrik Elektronik Temelli Akıllı Otomasyon Sistemleri Stajı' adlı projesi kabul edildi.

Proje ile Bilişim teknolojileri ve elektrik elektronik teknolojisi alanlarında 12 öğrenci yanlarında refakatçi öğretmenleri ile birlikte Portekiz'de 2 hafta süre ile staj yaptı. Öğrenciler, stajları süresince binalarda akıllı otomasyon sistemlerinde daha çok teknik bilgi ve beceri gerektiren konularda mesleki bilgi aldı.

AB standartlarına uygun olarak binalarda akıllı otomasyon sistemleri yapan işletmelerin yanı sıra binalarda aydınlatmada, ısıtmada, güvenlikte ve uzaktan erişimde akıllı otomasyon konularda eğitim alan Malatyalı öğrenciler, uygulamalara katılarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı da yakaladılar. Mesleki alandaki yenilikçi uygulamaları yerinde görerek deneyim elde eden öğrenciler ayrıca bu stajla birlikte Avrupa'nın kültürünü de yakından tanıma fırsatı buldular.

Staj süresince öğrenciler yabancı dillerini geliştirme ve teknolojiyi aktif kullanma becerilerini de geliştirmiş oldu.