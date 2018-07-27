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27 Temmuz 2018 14:10

Malatyalı şair ve yazarlar buluşması sürüyor

Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Bir Şair Bir Yazar Buluşması” programının bu haftaki konuğu Şair-Yazar Yusuf Konak oldu.

Malatyalı şair ve yazarlar buluşması sürüyor

27 Temmuz 2018 14:10


Kent Konseyi Hamit Fendoğlu sınıfında düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman, çalışma grubu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman, “Bir Şair Bir Yazar Buluşması” programlarının çok verimli geçtiğini söyleyerek iki hafta da bir düzenlenen programlarla Malatyalı şairlerimizi tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.


Programda hayat hikayesini ve yaptığı meslekten bahseden Yusuf Konak, eğitime çok önem veren birisi olduğunu ve birçok kitap okuduğunu belirti. Bir insana her çerçeveden bakılması gerektiğini ifade eden Konak, yanlışı ve doğruyu anlamak adına olaylara her çerçeveden bakılması gerektiğini ve ayırt etmeksizin kitap okunulması gerektiğini söyledi.


Şiir Olarak memleket, kahramanlık ve toplumsal şiirler yazdığını ifade eden Konak, program boyunca şiirlerinde işlediği temaları ve yazmış olduğu şiirleri dinleyicilere aktardı. Program sonunda Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair - Yazar Mehmet Fatih Kahraman, Yusuf Konak’ın yazmış olduğu şiirleri katılımcılarla paylaşarak, Konak’ın şiirlerinde kullanmış olduğu ölçüyü, dili ve teknikleri katılımcılarla paylaştı. Kahraman, Konak’a ve çalışma grubu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.




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