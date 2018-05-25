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25 Mayıs 2018 15:11

Malatyalı sporcular milli takım seçmelerine katılacak

Malatya Pelit Yüzme Spor Kulübü sporcuları 26-27 Mayıs tarihleri arasında Muğla Dalyan’da yapılacak Türkiye Bıathle-Trıathle Milli takım seçmelerinde ter dökecek.

Malatyalı sporcular milli takım seçmelerine katılacak

25 Mayıs 2018 15:11


Seçmeler ilk gün atış-yüzme-koşu şeklinde, ikinci gün ise sadece koşu ve yüzme şeklinde yapılacak. Modern Pentatlon Milli takım Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada katılımın yüksek olacağı Türkiye Bıathle-Trıathle Milli takım seçmelerinde sporcularına güvendiğini söyledi. Amaçlarının çok sayıda sporcuyu milli takıma kazandırmak olduğunu belirten Pelit, “Malatya Pelit Yüzme Spor Kulübü olarak 26-27 Mayıs tarihleri arasında Muğla Dalyan’da yapılacak Türkiye Bıathle-Trıathle Milli takım seçmelerine yer alacağız. Katılımın yüksek olacağı Türkiye Bıathle-Trıathle Milli takım seçmelerinde sporcularıma sonuna kadar güveniyorum. Yarışmalar ilk gün atış-yüzme-koşu şeklinde, ikinci gün ise sadece koşu ve yüzme şeklinde yapılacak. Sporcularım ve aileleri adeta kenetlendi. Bu seçmelerde tek hedefimiz bu sporcularımızın emeğinin karşılığını almaları. Şuanda bizim en büyük şansımız yeni gelen federasyon başkanımızın bu işe ne kadar hakim olması ve sporcuya verdiği önemdir. Öncelikle sporcu ve antrenörlere ‘çalışın başarılı olun, ben arkanızdayım’ demesi bize özgüven vermiştir. Şuanda camiamızda huzur var, aileler dahil buna bundan önceki dönemde 2013 yılından itibaren çok başarılı sporcuları kaybettik. Ama şuan şunu açık ve net olarak söylüyorum ki Ramazan Arslantaş’ın gelmesiyle bu branş büyük ivme yakaladı” diye konuştu.




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