Malatyalı sporcular Muğla’dan dereceyle döndü

Malatya Pelit Yüzme Spor Kulübü, 2 birincilik, 2 de ikincilik elde etti.

Seçmeler ilk gün atış-yüzme-koşu şeklinde, ikinci gün ise sadece koşu ve yüzme şeklinde yapıldı. Modern Pentatlon Milli takım Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada Türkiye Bıathle-Trıathle Milli takım seçmelerinde başarılı dereceler elde ettiklerini ifade etti.

Pelit yüzme spor kulübünün aldığı dereceler şöyle:

"Esra Kocaoğlan büyükler Türkiye 1.si, Banu Aktaş büyükler Türkiye 2.si, Oğuz Kaan Turan büyükler Türkiye 1.si, Meteberk Demiryol U19 Türkiye 2.si, Barış Aydın U 13 Türkiye 4.sü, Naz Aydın U13 Türkiye 4.sü, Alperen Gülburun U13 Türkiye 11.si, Derin Yıldırım U11 Türkiye 10.su, Elif Naz Aktaş U11 Türkiye 8.si, İrem Su Kocaoğlan U11 Türkiye 9.su, Aleyna Fırat gençler Türkiye 4.sü, Tuğra Özer Türkiye 12.Sİ, Kayra Özer U13 Türkiye 11.si, Yağız Ali Turan Türkiye 6.sı oldu."

Amaçlarının çok sayıda sporcuyu milli takıma kazandırmak olduğunu belirten Pelit, “Malatya Pelit Yüzme Spor Kulübü olarak Muğla Dalyan’da yapılan Türkiye Bıathle-Trıathle Milli takım seçmelerine katıldık. Katılımın yüksek olduğu Türkiye Bıathle-Trıathle Milli takım seçmelerinde sporcularım çok iyi dereceler elde ettiler. Yarışmalar ilk gün atış-yüzme-koşu şeklinde, ikinci gün ise sadece koşu ve yüzme şeklinde yapıldı. Bu seçmelerde tek hedefimiz bu sporcularımızın emeğinin karşılığını almalarıydı ve o da oldu. Bir başka önemli konu da şu, okulların kapanmasına az bir süre kala Malatya ilinde her sene olduğu gibi bu sene de yaz spor okulları açılmaya başladı. Yüzme üzerine altını çizerek söylüyorum, bir çoğu kursta antrenör olarak çalışanların antrenörlük belgesi yok. Çocuklarınızı kime teslim ettiğinizi araştırın. Malatya ilinde bu işi yapan 4 farklı kulüp var. Profesyonel olarak bunların haricinde açılan kurslara itibar edilmemesi lazım, çünkü burada çocukların hayatları söz konusu” diye konuştu.